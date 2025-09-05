Эксперт: искусственный интеллект нужен системе здравоохранения

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект нужен системе здравоохранения. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов во время Минской городской диалоговой площадки в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная», которая прошла в БГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.
Самый дорогой продукт — здоровье. Шевцов о том, почему здравоохранение можно считать областью производства.
Депутат напомнил расхожую фразу: «Если лечиться по гуглу, можно нечаянно умереть». Вместе с тем он выразил убежденность, что искусственный интеллект нужен системе здравоохранения в плане диагностики и выдачи заключения.
«Чем отличается заключение от диагноза, знают наши будущие коллеги (имеются в виду студенты медицинского университета. — Прим. БЕЛТА). Это две концептуальные вещи, абсолютно противоположные. Так вот — искусственный интеллект должен полностью убрать рутину, взять на себя трактовку и выискивание отклонений в анализах, исследованиях. Но он ни в коем случае не подменит врача, который будет на основании колоссального опыта, знаний, логики, умений, интуиции выставлять клинический диагноз», — отметил Дмитрий Шевцов.
По его словам, чем быстрее ИИ станет помощником, тем проще и легче будет работать врачу. А доктор должен выступать исключительно как эксперт.
Говоря о своем видении будущего медицины в целом, депутат заметил, что прогнозировать на несколько десятилетий вперед сложно, так как мир развивается стремительно. Однако если брать обозримое будущее, вероятно, что будущие медики будут уметь лечить те заболевания, которые на сегодня являются неизлечимыми, в частности, в области онкологии и других дисциплин.
В то же время медицина будущего столкнется с некоторыми вызовами, и развитие ИИ в их числе. «Медицина будет интегрирована с искусственным интеллектом. За этим будущее. Не только такие дисциплины, как химия, физика, которые уже давно являются структурными составляющими развития медицины, но и искусственный интеллект будет помощником. Но часть основных функций, таких как принятие неординарных решений в лечении тех или иных заболеваний, мы не можем переложить на искусственный интеллект. Он просто не справится. Это будет исключительной прерогативой врача, врача будущего», — подчеркнул Дмитрий Шевцов.
Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» традиционно проходит по всей стране с 2021 года накануне 17 сентября — Дня народного единства. Акция нацелена на обсуждение ориентиров будущего. -0-