Эксперт: искусственный интеллект нужен системе здравоохранения

В то же время медицина будущего столкнется с некоторыми вызовами, и развитие ИИ в их числе. «Медицина будет интегрирована с искусственным интеллектом. За этим будущее. Не только такие дисциплины, как химия, физика, которые уже давно являются структурными составляющими развития медицины, но и искусственный интеллект будет помощником. Но часть основных функций, таких как принятие неординарных решений в лечении тех или иных заболеваний, мы не можем переложить на искусственный интеллект. Он просто не справится. Это будет исключительной прерогативой врача, врача будущего», — подчеркнул Дмитрий Шевцов.