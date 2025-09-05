У берегов Новой Гвинеи обнаружили подводное месторождение водорода

Ученые совершили это открытие при изучении подводного «Куньлуня» — огромного комплекса подводных гидротермальных источников, обнаруженного в 2024 году в 80 километрах к западу от желоба Муссау. Эта структура представляет собой набор из 20 огромных трубообразных выемок на дне моря диаметром в 0,5−2 км, четыре из которых были недавно изучены при помощи батискафа «Фэньдоучжэ».