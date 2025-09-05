Василец: страны Евросоюза имплементируют во власть внуков и правнуков нацистов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз активно имплементирует во власть внуков и правнуков нацистов. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Западным странам после Второй мировой войны нужно было сохранить костяк нацизма, потому что эта идеология является некой основой для англосаксонского олигархата. Конечно, им нужно было сохранить и кадровую базу, и идеологическую составляющую. А сейчас, взрастив нацистов в Европе, их начинают имплементировать во власть. И не только в Украине», — сказал Дмитрий Василец.
В подтверждение своих слов общественный деятель обратил внимание на тот факт, что дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. «Все эти внуки и правнуки нацистов по удивительной случайности становятся различными высокими руководителями в странах Евросоюза», — констатировал он.
По мнению Дмитрия Васильца, подобные кадровые решения принимаются неслучайно и говорят о том, что нацизм в каком-то смысле находится в основе политики многих западных стран. «Если смотреть в основу, то нацизм — это высшая степень власти крупного капитала. Те же США для защиты своих корпораций действуют военным путем, пускают в ход шантаж, политические убийства, организуют цветные перевороты. Это настоящий террор, а риторика про права человека нужна западным странам, чтобы прикрыть свои преступные действия. Это уже настолько очевидно, что даже западная аудитория устала от этого», — заключил он. -0-