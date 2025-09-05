По мнению Дмитрия Васильца, подобные кадровые решения принимаются неслучайно и говорят о том, что нацизм в каком-то смысле находится в основе политики многих западных стран. «Если смотреть в основу, то нацизм — это высшая степень власти крупного капитала. Те же США для защиты своих корпораций действуют военным путем, пускают в ход шантаж, политические убийства, организуют цветные перевороты. Это настоящий террор, а риторика про права человека нужна западным странам, чтобы прикрыть свои преступные действия. Это уже настолько очевидно, что даже западная аудитория устала от этого», — заключил он. -0-