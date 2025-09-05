На улице 1-й Луговой в Ростове запретили стоянку транспорта

На улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону теперь запрещена стоянка транспорта, нарушителей ждут штрафы. Об этом со ссылкой на власти донской столицы сообщает «Городской репортер».
Ситуацию на проезжей части контролируют с помощью автоматического комплекса фото- и видеофиксации. Также о новых ограничениях говорят установленные дорожные знаки и нанесенная на асфальт разметка. Игнорирование этих обозначений приведет к штрафам.
Вместе с тем на той же улице организовали специальную парковку для грузового транспорта. На площадке предусмотрели отдельные места для большегрузных автомобилей, поэтому они будут создавать неудобства для других участников движения.
Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение порядка на этой оживленной улице.
