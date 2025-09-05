В Москве пройдут сразу две природоохранные выставки

Выставка техники и технологий для отрасли обращения с отходами «ВэйстТэк» и экспозиция оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк» состоятся 9−11 сентября в «Крокус Экспо» в Москве, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
На площадке «ВэйстТэк» будут представлены российские инновационные решения, направленные на модернизацию и развитие отрасли управления отходами потребления и производства. Эти разработки способствуют выполнению ключевых показателей нацпроекта «Экологическое благополучие». В выставке примут участие более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая, Индии и Белоруссии.
«ЭкваТэк» объединит высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В выставке поучаствуют 234 российские компании и 192 зарубежные — из Китая, Белоруссии, Индии и Турции. «ЭкваТэк» наглядно продемонстрирует ключевые направления, где российские предприятия уже вытесняют зарубежные аналоги: мембранные технологии, насосы, реагенты, трубопроводы.
Посетителей выставок также ждет деловая программа с выступлениями ведущих экспертов отраслей. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.