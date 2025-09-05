В Москве пройдут сразу две природоохранные выставки

На площадке «ВэйстТэк» будут представлены российские инновационные решения, направленные на модернизацию и развитие отрасли управления отходами потребления и производства. Эти разработки способствуют выполнению ключевых показателей нацпроекта «Экологическое благополучие». В выставке примут участие более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая, Индии и Белоруссии.