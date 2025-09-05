Ричмонд
В селе Исетском Тюменской области очистили береговую линию озера Теренкуль

Участники экоакции собрали свыше 20 мешков различного мусора.

Береговую линию озера Теренкуль в селе Исетском Тюменской области очистили от мусора в ходе акции «Вода России», организованной по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Исетского муниципального района.

В акции приняли участие десятки школьников, волонтеров, ребят из трудовых отрядов, представителей администраций сельского поселения и неравнодушных жителей. Вместе они очистили берега озера от бытового мусора, пластиковых отходов, сухостоя и камыша.

Участники собрали свыше 20 мешков различного мусора. Также они привели в порядок территорию около памятника воинам Великой Отечественной войны на улице Кирова.

Напомним, ранее акция «Вода России» прошла в селе Успенка. Там волонтеры очистили от мусора берег реки Кармак. На участке протяженностью 40 метров они собрали 4 мешка отходов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.