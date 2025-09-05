Глава Росмолодежи и гендир VK обсудили компетенции и профессии будущего

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров провел встречу с генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Стороны обсудили вызовы и возможности для нового поколения в условиях стремительной цифровой трансформации, сообщила Росмолодежь.
Ключевыми темами беседы стали профессии будущего, необходимые компетенции и роль крупнейшей IT-компании страны в создании образовательной экосистемы. Гуров подчеркнул, что современные вызовы требуют новых подходов.
«Цифровая трансформация, искусственный интеллект и стремительное развитие науки кардинально меняют требования к профессиям и компетенциям. Наша задача — не просто идти в ногу со временем, а опережать его, создавая условия для самореализации каждого молодого человека», — сказал Гуров.
Владимир Кириенко подробно рассказал о VK как о технологической компании, объединяющей около 200 продуктов. Особое внимание VK уделяет направлению образования, в рамках которого работает со школьниками и студентами. Через направление VK Education бесплатное обучение ежегодно проходят около 250 тысяч человек. Ежегодно в компании стажируются около 1000 человек, и почти треть из них становятся полноценными сотрудниками.
Отвечая на вопрос о том, какие профессии заменит ИИ, Кириенко заявил, что речь идет не о замене, а о росте эффективности. «ИИ возьмет на себя рутинные операции, освобождая время человека для более сложных задач. Ключевым навыком будущего станет умение работать в связке с искусственным интеллектом», — пояснил генеральный директор VK.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.