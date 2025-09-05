Глава Росмолодежи и гендир VK обсудили компетенции и профессии будущего

Владимир Кириенко подробно рассказал о VK как о технологической компании, объединяющей около 200 продуктов. Особое внимание VK уделяет направлению образования, в рамках которого работает со школьниками и студентами. Через направление VK Education бесплатное обучение ежегодно проходят около 250 тысяч человек. Ежегодно в компании стажируются около 1000 человек, и почти треть из них становятся полноценными сотрудниками.