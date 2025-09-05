В работе Telegram произошел масштабный сбой 5 сентября

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой вечером в пятницу, 5 сентября 2025 года. Об этом сообщает портал DownDetector, отслеживающий проблемы в работе сервисов и интернет-программ.
Согласно источнику, ряд пользователей жалуется на общий сбой в работе Telegram. Отмечается, что в мессенджере наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов, а также проблемы с отправкой сообщений и комментариев. При этом неполадки фиксируются как в мобильном приложении Telegram, так и в веб-версии.
По данным портала, больше всего обращений зафиксировано от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Курганской и Брянской областей.
Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой произошел в работе сайта Google и видеохостинга YouTube в минувший четверг, 4 сентября.