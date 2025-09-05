В работе Telegram произошел масштабный сбой 5 сентября

Согласно источнику, ряд пользователей жалуется на общий сбой в работе Telegram. Отмечается, что в мессенджере наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов, а также проблемы с отправкой сообщений и комментариев. При этом неполадки фиксируются как в мобильном приложении Telegram, так и в веб-версии.