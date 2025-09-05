Эксперт о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»: наши молодые люди очень сильно погружены в историю

«На молодое поколение возлагается очень большая ответственность. Как преемники поколения победителей они должны противостоять тому давлению, той гибридной войне, которая идет со стороны Запада против России и Беларуси. И одна из ее форм — это подмена исторической правды, — отметил он. — В этой части важно то, что проходит и Молодежный форум “Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти”. В прошлом году он стартовал в Смоленске именно с точки зрения участия молодых историков, преподавателей, студентов. И сегодня он уже в новом формате впервые проходит на территории Беларуси, на Могилевщине. Между нашими субъектами выстроены тесные взаимоотношения».