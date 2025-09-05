Эксперт о фестивале «Молодежь — за Союзное государство»: наши молодые люди очень сильно погружены в историю

5 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Наши молодые люди очень сильно погружены в историю. Таким мнением поделился председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров на открытии XVIII фестиваля «Молодежь — за Союзное государство» в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.
Через творчество — к сохранению исторической памяти. Ипатов о фестивале «Молодежь — за Союзное государство» Дружба, поддержка и немного конкуренции. Участники о фестивале «Молодежь — за Союзное государство».
Как отметил Артем Туров, самая главная цель фестиваля и форума этого года — это сохранение исторической правды и ее защита.
«На молодое поколение возлагается очень большая ответственность. Как преемники поколения победителей они должны противостоять тому давлению, той гибридной войне, которая идет со стороны Запада против России и Беларуси. И одна из ее форм — это подмена исторической правды, — отметил он. — В этой части важно то, что проходит и Молодежный форум “Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти”. В прошлом году он стартовал в Смоленске именно с точки зрения участия молодых историков, преподавателей, студентов. И сегодня он уже в новом формате впервые проходит на территории Беларуси, на Могилевщине. Между нашими субъектами выстроены тесные взаимоотношения».
Артем Туров добавил, что президенты Беларуси и России уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. «Тема патриотизма, любви к своей малой родине, к нашим странам в целом активно фигурирует и в образовании, и в творчестве наших государств. И наши молодые люди сильно погружены в историю. Это очень важно, — подчеркнул он. — Есть такое выражение, что народ, забывший свою историю, обречен на забвение. Для того, чтобы мы помнили и чтили память наших предков, крайне важно системное воспитание молодых людей, системный подход в работе образовательных учреждений, общественных организаций, движений».-0-
Фото Олега Фойницкого.