Депутат: процент обеспечения населения Беларуси собственным жильем один из самых высоких в СНГ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процент обеспечения населения Беларуси собственным жильем один из самых высоких в СНГ, отметил депутат Палаты представителей Александр Шпаковский во время Минской городской диалоговой площадки в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная», которая прошла в БГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Только для нашего общества присуще употребление такого глагола, как строиться. Многие мои зарубежные друзья из постсоветстких стран, когда приезжают к нам, искренне недоумевают, что это такое. А это многочисленные льготные программы государственной поддержки при строительстве жилья и для молодых специалистов, и для военнослужащих, и для многодетных семей», — сказал Александр Шпаковский.
В целом, по его словам, несмотря на то что жилищный вопрос является первоочередным, социально значимым, процент обеспечения населения Беларуси собственным жильем один из самых высоких в Европе. «И мы находимся в лидерах по этому показателю среди стран СНГ. В любом случае: не мытьем, так катаньем люди получают, строят квартиры», — добавил депутат.
Во время обсуждения поднимались многие другие вопросы, в том числе как патриотизм влияет на стратегию будущего. Александр Шпаковский по этому поводу заметил, что патриотизм — это нормальное, естественное состояние человека и гражданина. «Если ты гражданин страны, в частности нашей страны, ты в обязательном порядке патриот, любишь свою семью, друзей, любишь малую и большую родину, честно выполняешь свой гражданский долг на рабочем месте или во время учебы. Все это уже во многом делает тебя патриотом по умолчанию», — сказал он.
Александр Шпаковский добавил, что белорусам есть чем гордиться. «Из страны, которую никто не знал — у нас древняя история, но молодое государство — мы превратились в достаточно влиятельную державу на международной арене. И будем дальше двигаться этим уверенным путем, особенно если наша молодежь будет поддерживать те идеалы и те принципы, которые были заложены предыдущими поколениями», — отметил он.
Обращаясь к молодым спортсменам, депутат Палаты представителей Анастасия Мирончик-Иванова посоветовала верить в свою мечту, найти цель в спорте — мировой рекорд, олимпийская медаль. Достичь этого можно только трудолюбием. Без этого ни одна профессия не будет результативной. Важны также вера в себя, своего тренера, командную победу.