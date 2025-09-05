Депутат: процент обеспечения населения Беларуси собственным жильем один из самых высоких в СНГ

Во время обсуждения поднимались многие другие вопросы, в том числе как патриотизм влияет на стратегию будущего. Александр Шпаковский по этому поводу заметил, что патриотизм — это нормальное, естественное состояние человека и гражданина. «Если ты гражданин страны, в частности нашей страны, ты в обязательном порядке патриот, любишь свою семью, друзей, любишь малую и большую родину, честно выполняешь свой гражданский долг на рабочем месте или во время учебы. Все это уже во многом делает тебя патриотом по умолчанию», — сказал он.