На Украине предложили запретить мультсериал «Маша и Медведь»

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выступил с инициативой запретить на территории страны российский мультсериал «Маша и Медведь».
Как сообщили украинские СМИ 27 августа, YouTube-канал с мультсериалом «Маша и Медведь» стал самым популярным среди детской аудитории в стране. Отдельный канал с украинской озвучкой насчитывает около 18 миллионов подписчиков и только с начала этого года собрал более 800 миллионов просмотров.
Юрчишин отметил, что уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и Службу безопасности Украины.
По его словам, цель инициативы — блокировка канала «Маша и Медведь», который, как утверждает депутат, транслирует «российские нарративы» и зарабатывает на просмотрах украинской аудитории.
В качестве примеров «пропагандистских элементов» в мультфильме парламентарий указал изображение самовара, музыкальные фрагменты с балалайкой, а также эпизоды, где Маша появляется в офицерской фуражке советского образца и танковом шлеме.
По мнению Юрчишина, подобные детали представляют собой «милитаризацию». Кроме того, образ Медведя депутат интерпретировал как символ России, создающий у детей положительное впечатление о стране.
Ранее сообщалось, что кот Матроскин и Винни Пух стали любимыми персонажами россиян.