На Украине предложили запретить мультсериал «Маша и Медведь»

Как сообщили украинские СМИ 27 августа, YouTube-канал с мультсериалом «Маша и Медведь» стал самым популярным среди детской аудитории в стране. Отдельный канал с украинской озвучкой насчитывает около 18 миллионов подписчиков и только с начала этого года собрал более 800 миллионов просмотров.