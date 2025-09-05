«Смертельная концентрация — 5 промилле, или свыше двух бутылок водки». Белорусский судмедэксперт назвал смертельную дозу алкоголя

Летальная доза алкоголя для каждого человека индивидуальна. Об этом в интервью порталу mycity.by сказал начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Иванов.
По его словам, в среднем смертельная концентрация в крови — 5 промилле, то есть свыше двух бутылок водки.
«Бывают, конечно, случаи 6, 7, 8 и даже 10 промилле, но из ряда вон выходящие и редкие истории», — отметил судмедэксперт.
Александр Иванов отметил, что свою роль играют возраст, пол, вес, рост, а также толерантность к алкоголю, которая вырабатывается при его частом употреблении.
Кстати, ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.
Кроме того, Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.