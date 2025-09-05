Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смертельная концентрация — 5 промилле, или свыше двух бутылок водки». Белорусский судмедэксперт назвал смертельную дозу алкоголя

Белорусский судэксперт назвал смертельной дозу алкоголя более двух бутылок водки.

Летальная доза алкоголя для каждого человека индивидуальна. Об этом в интервью порталу mycity.by сказал начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Иванов.

По его словам, в среднем смертельная концентрация в крови — 5 промилле, то есть свыше двух бутылок водки.

«Бывают, конечно, случаи 6, 7, 8 и даже 10 промилле, но из ряда вон выходящие и редкие истории», — отметил судмедэксперт.

Александр Иванов отметил, что свою роль играют возраст, пол, вес, рост, а также толерантность к алкоголю, которая вырабатывается при его частом употреблении.

Кстати, ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.

Кроме того, Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.