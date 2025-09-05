«Не более 2 баллов». В Беларуси хотят ввести норматив на интенсивность запахов от производств

В постановление Совмина Беларуси «Об утверждении гигиенических нормативов» предполагают ввести норматив на интенсивность запахов от производств. Допустимый уровень интенсивности таких запахов в воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха белорусов не должен превышать двух баллов.
Два балла — это слабый запах, который различим непрофессионалом, но не вызывает у человека значительного беспокойства.
Этот норматив не распространяется на запахи природного происхождения, а также табачный запах и запах от использования электронных сигарет, а также на те запахи, что образуются от работы кафе и ресторанов, сжигания травы и от домашних животных на частных подворьях.
Норма по запахам в воздухе городов и поселков заложена в проекте постановления Совмина. До 12 сентября на Правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение документа, который инициировал Минздрав.
Кстати, в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю: в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах.
Мы писали, что Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр.