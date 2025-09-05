Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не более 2 баллов». В Беларуси хотят ввести норматив на интенсивность запахов от производств

Лимит на производственные запахи в жилой застройке может появиться в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В постановление Совмина Беларуси «Об утверждении гигиенических нормативов» предполагают ввести норматив на интенсивность запахов от производств. Допустимый уровень интенсивности таких запахов в воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха белорусов не должен превышать двух баллов.

Два балла — это слабый запах, который различим непрофессионалом, но не вызывает у человека значительного беспокойства.

Этот норматив не распространяется на запахи природного происхождения, а также табачный запах и запах от использования электронных сигарет, а также на те запахи, что образуются от работы кафе и ресторанов, сжигания травы и от домашних животных на частных подворьях.

Норма по запахам в воздухе городов и поселков заложена в проекте постановления Совмина. До 12 сентября на Правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение документа, который инициировал Минздрав.

Кстати, в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю: в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах.

Мы писали, что Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр.