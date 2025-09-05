Ричмонд
«Ростех» планирует разработать российский широкофюзеляжный самолет

Разработка лайнера станет возможной после завершения работ над двигателем ПД-35.

Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к созданию российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета после завершения работ над новым двигателем ПД-35. Об этом журналистам сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

Он отметил, что разработка лайнера станет возможной сразу после того, как будет готов отечественный двигатель.

Ранее Сергей Чемезов сообщил о планах выпуска до 20 самолетов Ту-214 к 2028−2029 годам.

Он также рассказал, что за первую половину текущего года в вооруженные силы поставлено 65% от годового плана по наиболее востребованному вооружению. Такие показатели производства вызывают удивление у западных стран.