«Ростех» планирует разработать российский широкофюзеляжный самолет

Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к созданию российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета после завершения работ над новым двигателем ПД-35. Об этом журналистам сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.
Он отметил, что разработка лайнера станет возможной сразу после того, как будет готов отечественный двигатель.
Ранее Сергей Чемезов сообщил о планах выпуска до 20 самолетов Ту-214 к 2028−2029 годам.
Он также рассказал, что за первую половину текущего года в вооруженные силы поставлено 65% от годового плана по наиболее востребованному вооружению. Такие показатели производства вызывают удивление у западных стран.