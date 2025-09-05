Новый цвет волос Кейт Миддлтон связали с рецидивом рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сменила цвет своих волос с темного на светлый, появилась на публике. Вместе с супругом, принцем Уильямом, она посетила Лондонский музей естественной истории.
Миддлтон вышла в общество в белой рубашке, шерстяном жакете и с нетипичной для нее объемной укладкой. Из-за этого среди интернет-пользователей появилось мнение, что светлые волосы принцессы могут быть париком, поскольку раньше ее локоны не отличались густотой и она практически никогда не меняла их оттенок. В связи с этим в СМИ появилась информация о том, что Миддлтон могла начать носить парик из-за рецидива рака, на фоне которого она якобы резко похудела.
При этом, когда во время мероприятия пошел дождь, укладка принцессы стала больше похожа на ту, какой все привыкли ее видеть, передает Daily Mail.
4 августа появились сообщения о том, что после тяжелого курса химиотерапии и объявления о ремиссии в январе вес Кейт Миддлтон снизился до 41 килограмма.
«Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога Татьяны Егоровой, могут ли волосы остаться такими же натуральными, как у Кейт Миддлтон, после перенесенного онкологического заболевания.