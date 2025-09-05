Гостиницы и кемпинги Ростовской области успешно прошли национальную аккредитацию

Напомним, с 1 сентября туристические агрегаторы могут публиковать информацию только о тех объектах размещения, которые есть в реестре Росаккредитации. А с 6 сентября отсутствие в реестре приведет к блокировке на сервисах бронирования и административной ответственности, включая серьезные штрафы.