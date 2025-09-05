Гостиницы и кемпинги Ростовской области успешно прошли национальную аккредитацию

В Ростовской области 90,4% гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов успешно прошли полную процедуру самооценки в рамках национальной системы аккредитации. Отчетные данные по состоянию на 1 сентября опубликовали донские власти. Показатель оказался одним из лучших в стране.
— Самооценка объектов размещения стала важным инструментом для повышения доверия туристов и обеспечения высокого качества услуг, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
Эффективную работу региона по взаимодействию с отельерами отметил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач. По словам эксперта, проведенная системная работа повышает не только стандарты обслуживания, но и туристическую привлекательность всего региона.
На встрече в донском правительстве также обсудили сотрудничество надзорных органов, бизнеса и общественных организаций с Федеральной службой по аккредитации. Участники говорили о расширении информационного обмена и развитии риск-ориентированного подхода при контрольно-надзорной деятельности.
Напомним, с 1 сентября туристические агрегаторы могут публиковать информацию только о тех объектах размещения, которые есть в реестре Росаккредитации. А с 6 сентября отсутствие в реестре приведет к блокировке на сервисах бронирования и административной ответственности, включая серьезные штрафы.
Региональные органы контроля должны вести профилактику нарушений установленных требований и стремиться прибегать к жестким мерам как можно реже.
