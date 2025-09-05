В Германии экс-военного бундесвера обвинили в изнасилованиях

Об экстрадиции военного с Украины стало известно в марте этого года. В ряды ВСУ мужчина вступил несколько лет назад, чтобы избежать правосудия. Задержали его в украинском городе Сумы. Расследование против мужчины было начато в Германии во время его отсутствия. В марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, а после уволили из бундесвера. На Украине против фигуранта начали расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.