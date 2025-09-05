В Германии экс-военного бундесвера обвинили в изнасилованиях

В Германии бывшему военнослужащему бундесвера из округа Хоф, экстрадированному с Украины, предъявили обвинение в многократных изнасилованиях и хранении детской порнографии. Об этом сообщает генпрокуратура немецкого города Бамберга.
По версии следствия, 30-летний экс-солдат бундесвера совершал преступления в период с 2015 года по 2022 год на территории Германии и Швейцарии. Потерпевшими проходят шесть женщин. В одном случае это происходило несколько раз. Свои действия обвиняемый снимал на мобильный телефон.
Во время обысков по месту жительства обвиняемого полицейские обнаружили трассирующие боеприпасы и другие запрещенные для хранения предметы. Также у мужчины нашли более 5,7 тыс. изображений и более 400 видеофайлов с детской порнографией.
Некоторые из преступлений обвиняемый совершал до наступления взрослого возраста.
Об экстрадиции военного с Украины стало известно в марте этого года. В ряды ВСУ мужчина вступил несколько лет назад, чтобы избежать правосудия. Задержали его в украинском городе Сумы. Расследование против мужчины было начато в Германии во время его отсутствия. В марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, а после уволили из бундесвера. На Украине против фигуранта начали расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
В 2022, 2023 и летом 2024 года обвиняемый давал интервью немецкому таблоиду Bild. В одной из публикаций его назвали «немецким героем в Донбассе».
