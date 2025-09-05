Чарующе и романтично. Фестиваль водных фонариков прошел в Гродно

Вместе с внучкой Алисой на фестиваль пришла Тамара Боровская. «Разве в такой день можно быть дома? Это же невозможно. Наш такой красивый город, замечательный. Мы шли сегодня и любовались, потому что с каждым днем он становится все красивее, что-то новое появляется, какие-то фишечки интересные. И это так радует. И мы этой радостью пришли поделиться», — отметила гродненка, добавив, что гости города над Неманом всегда остаются в восторге.