Чарующе и романтично. Фестиваль водных фонариков прошел в Гродно

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к 897-летию города провели фестиваль водных фонариков, передает корреспондент БЕЛТА.
Атмосфера сказки и романтики воцарилась в Швейцарской долине в парке им. Жилибера в областном центре. Сотни жителей города над Неманом пришли пустить на воду свой фонарик, отмечая, что в этот момент желали всего самого доброго любимому городу и его жителям, в том числе и себе.
Вместе с внучкой Алисой на фестиваль пришла Тамара Боровская. «Разве в такой день можно быть дома? Это же невозможно. Наш такой красивый город, замечательный. Мы шли сегодня и любовались, потому что с каждым днем он становится все красивее, что-то новое появляется, какие-то фишечки интересные. И это так радует. И мы этой радостью пришли поделиться», — отметила гродненка, добавив, что гости города над Неманом всегда остаются в восторге.
Юная Алиса Боровская загадала свое самое заветное желание и написала его на кувшинке, которую спустит на воду. Его она не раскрыла, чтобы точно сбылось. Вместе с бабушкой они пожелали Гродно становиться лучше, а жителям города над Неманом — ценить то, что есть, и любить друг друга.
Опустит красивую кувшинку с личным желанием и Людмила Анатольевна, которая приехала в Гродно из Клецка. «Приехали по делам и совершенно неожиданно оказались на празднике. Радуемся такой обстановке, совсем не ожидали. Просто великолепная атмосфера. Глаза разбегаются. Решили, что и завтра придем на праздник. Очень довольны, такая атмосфера дружественная. Пусть этот праздник гродненцам запомнится надолго и будет радостно всегда», — поделилась женщина.
В ожидании ключевого момента фестиваля гродненская студентка Маргарита Зданович. «Были и в прошлом году на этом празднике, очень понравилось, поэтому пришли и в этот раз. Все супер. Пусть у нас всех все будет хорошо», — сказала девушка.
На берегу и Мария Рудакова с пятилетним сыном Демидом. «Такой праздничный день. Пришли посмотреть на эту красоту. Гродно постоянно блистает, всегда у нас на высшем уровне все, люди добрые, хорошие, мы один большой коллектив. Хочется гродненцам пожелать оставаться такими же активными, счастливыми, красивыми», — сказала она.
В программе фестиваля также акустический концерт на сцене, светящиеся инсталляции и другие фотозоны и арт-объекты. К слову, в прошлом году, фест водных фонариков прошел в Гродно впервые, в этом году собрал еще большее число желающих присоединиться к необычному и красивому мероприятию. -0-
Фото Леонида Щеглова.