Онколог назвал неочевидные признаки нейробластомы у детей

Нейробластома — один из видов рака, на который могут указывать нетипичные симптомы, например, слабость и отсутствие аппетита, об этом сообщил в разговоре с корреспондентом издания aif.ru детский онколог Тимур Шароев.
— Симптомы включают слабость, отсутствие аппетита. Ребенок ничего не хочет делать, только лежать, отказывается от еды, начинает худеть, кожа становится бледной, — перечислил врач.
Доктор добавил, что иногда у детей может повышаться артериальное давление, ребенок становится потливым и может даже терять сознание.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что капризы 4-летней девочки оказались симптомом редкого вида рака. Лишь кода девочка перестала ходить в туалет, начала отказываться от еды и стала выглядеть изможденной, мама отвела ее к врачу. Лишь после проведения ряда анализов врачи сообщили родителям страшный диагноз дочери — нейробластома 4 стадии. К счастью, история закончилась хорошо — малышку успели спасти, сейчас у нее стойкая ремиссия.