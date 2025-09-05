Онколог назвал неочевидные признаки нейробластомы у детей

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что капризы 4-летней девочки оказались симптомом редкого вида рака. Лишь кода девочка перестала ходить в туалет, начала отказываться от еды и стала выглядеть изможденной, мама отвела ее к врачу. Лишь после проведения ряда анализов врачи сообщили родителям страшный диагноз дочери — нейробластома 4 стадии. К счастью, история закончилась хорошо — малышку успели спасти, сейчас у нее стойкая ремиссия.