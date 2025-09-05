«Больная на всю голову»: Крид ответил на обвинения Мизулиной

В ответ на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в том, что он сфотографировался с иностранным агентом и рекламировал украинские онлайн-казино, музыкант Егор Крид в пятницу, 5 сентября, заявил, что все предоставленные чиновницей доказательства якобы недостоверны.
Он отметил, что Мизулина собрала все якобы сфабрикованные обвинения против него за три года, из-за чего была парализована работа всех российских служб и компетентных органов. Также, по словам Крида, фотография, которую прикрепила глава Лиги безопасного интернета, была сделана в Дубае, а человек, который сейчас является иностранным агентом, тогда еще не обладал таким статусом.
— Больная на всю голову, но очень смешная. Топи себя дальше. Продолжай осваивать фотошоп и свою фантазию. Пофантазируй, что ли, с игрушками лучше, может, так успокоишься, — написал артист в своем Telegram-канале.
Конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной начался с критики его концерта на стадионе «Лужники», на котором были откровенные танцы. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Чиновница заявила, что вся медийная кампания, связанная с защитой музыканта в ситуации с его концертом, была построена с целью отвлечения внимания общественности от таких «неудобных вопросов», как продвижение украинских казино и использование средств российской молодежи, которую Крид вовлек в них, для финансирования украинских войск.