«Больная на всю голову»: Крид ответил на обвинения Мизулиной

Он отметил, что Мизулина собрала все якобы сфабрикованные обвинения против него за три года, из-за чего была парализована работа всех российских служб и компетентных органов. Также, по словам Крида, фотография, которую прикрепила глава Лиги безопасного интернета, была сделана в Дубае, а человек, который сейчас является иностранным агентом, тогда еще не обладал таким статусом.