МИД Бельгии: конфискация российских активов может подорвать доверие к евро

По словам министра Бельгии, конфискация суверенных российских активов Европейским союзом может отпугнуть другие государства, вкладывающие деньги в экономику Европы. Прево также заявил, что Бельгия, в которой находится большая часть активов РФ, не намерена брать на себя издержки, связанные с решением ЕС.