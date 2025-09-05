МИД Бельгии: конфискация российских активов может подорвать доверие к евро

Возможная конфискация замороженных российских активов может серьезно подорвать доверие к евро, а также нанести ущерб торговым площадкам Европы. Такое мнение в интервью изданию AFP выразил глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.
«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — заявил он.
По словам министра Бельгии, конфискация суверенных российских активов Европейским союзом может отпугнуть другие государства, вкладывающие деньги в экономику Европы. Прево также заявил, что Бельгия, в которой находится большая часть активов РФ, не намерена брать на себя издержки, связанные с решением ЕС.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении профессора Гленна Дизена, что передача замороженных российских активов Украине может причинить странам Европы больше ущерба, чем самой России.