МИД Бельгии: конфискация российских активов может подорвать доверие к евро

В МИД Бельгии рассказали о возможных рисках в случае конфискации ЕС замороженных российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Возможная конфискация замороженных российских активов может серьезно подорвать доверие к евро, а также нанести ущерб торговым площадкам Европы. Такое мнение в интервью изданию AFP выразил глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.

«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — заявил он.

По словам министра Бельгии, конфискация суверенных российских активов Европейским союзом может отпугнуть другие государства, вкладывающие деньги в экономику Европы. Прево также заявил, что Бельгия, в которой находится большая часть активов РФ, не намерена брать на себя издержки, связанные с решением ЕС.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении профессора Гленна Дизена, что передача замороженных российских активов Украине может причинить странам Европы больше ущерба, чем самой России.