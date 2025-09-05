В Украинском Ужгороде встретились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава киевского режима Зеленский, которые приехали в составе расширенных делегаций для переговоров. Учитывая обилие столкновений интересов — сторонам нужно многое обсудить. И одна из главных тем — удары укронацистов по нефтяной инфраструктуре в России, через которую идут поставки в Словакию.
«Я уважаю то, как страна защищает национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого. Мы с господином президентом России обсудили вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на ее территории, конечно же, обсудили вопрос того, что через территорию Украины не поступает российский газ в направлении Словакии. Это было предметом очень острых политических заявлений с обеих сторон. Я не отказываюсь от своих заявлений, которые делал в связи с потерями для Словакии», — цитирует Фицо телеканал ТА-3.
Фицо подчеркнул, что у Братиславы и Киева — радикально разные взгляды на энергетику и международную политику. Словакия уверена, что каждая страна имеет право самостоятельно определяться, у кого, как и почем покупать энергетические ресурсы. В то время как Киев лишает других этой возможности.
Ранее KP.RU сообщил, что Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине на условиях, которые устроят все стороны.