Фицо: Удары Украины по нефтяной инфраструктуре России вредят Словакии

«Я уважаю то, как страна защищает национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого. Мы с господином президентом России обсудили вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на ее территории, конечно же, обсудили вопрос того, что через территорию Украины не поступает российский газ в направлении Словакии. Это было предметом очень острых политических заявлений с обеих сторон. Я не отказываюсь от своих заявлений, которые делал в связи с потерями для Словакии», — цитирует Фицо телеканал ТА-3.