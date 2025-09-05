В Ростове хулиган разбивал оконные стекла и выбрасывал осколки на улицу

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на мужчину, разбивавшего совком оконные стекла в многоэтажке. По словам очевидцев, хулиган сбрасывал осколки вниз, на людей и машины. Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции.