В Ростове хулиган разбивал оконные стекла и выбрасывал осколки на улицу

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на мужчину, разбивавшего совком оконные стекла в многоэтажке. По словам очевидцев, хулиган сбрасывал осколки вниз, на людей и машины. Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции.
— В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обратили внимание на публикацию о гражданине, разбивающем окна. Личность вандала и его мотивы выясняются, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
