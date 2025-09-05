Ричмонд
В Ростове хулиган разбивал оконные стекла и выбрасывал осколки на улицу

Полиция в Ростове ищет хулигана, выбрасывавшего осколки стекла на улицу.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на мужчину, разбивавшего совком оконные стекла в многоэтажке. По словам очевидцев, хулиган сбрасывал осколки вниз, на людей и машины. Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции.

— В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обратили внимание на публикацию о гражданине, разбивающем окна. Личность вандала и его мотивы выясняются, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

