Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 5 сентября, приехал в город Светогорск в Ленинградской области и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится на границе с Финляндией.
— Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить, — отметил политик.
Он приехал на границу в сопровождении полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сотрудников пограничной службы и военнослужащих. Вместе они прошли по территории многостороннего автомобильного пункта пропуска, после чего Медведев пообщался с журналистами, передает ТАСС.
Во время своей рабочей поездки в Ленинградскую область Дмитрий Медведев заявил, что из-за членства Финляндии в Североатлантическом альянсе Россия изменит военный подход к обустройству границы с ней и отражению возможных недружественных действий. Также политик подчеркнул, что России нужно повысить надежность защиты своей государственной границы из-за усиления военной активности балтийских стран.