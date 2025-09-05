Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

Во время своей рабочей поездки в Ленинградскую область Дмитрий Медведев заявил, что из-за членства Финляндии в Североатлантическом альянсе Россия изменит военный подход к обустройству границы с ней и отражению возможных недружественных действий. Также политик подчеркнул, что России нужно повысить надежность защиты своей государственной границы из-за усиления военной активности балтийских стран.