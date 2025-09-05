Баскетболисту Касаткину разрешили свидание с невестой в тюрьме Парижа

Задержанному в Париже по запросу США российскому баскетболисту Даниилу Касаткину разрешили свидание с невестой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.
«Увидеться с невестой — да. Спортзал — все еще нет», — сказал защитник, отвечая на вопрос о том, улучшились ли условия содержания россиянина в тюрьме.
Ранее глава консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов рассказал, что администрация не разрешает Касаткину заниматься в тюремном спортзале.
В США россиянина обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Американские власти добиваются его экстрадиции из Франции. За «электронное мошенничество» и «компьютерное мошенничество» Касаткину грозит 20 и 5 лет лишения свободы соответственно.
Напомним, слушание по экстрадиции Касаткина в США состоится в сентябре.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о помощи российскому баскетболисту.