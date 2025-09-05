Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы главные этапы подготовки дачи к зиме

Избавляться от сорной травы следует в первую очередь.

Источник: Комсомольская правда

Наступила осень, а значит дачные участки пора готовить к зиме. Что необходимо сделать до наступления холодов, сообщил в беседе с изданием aif.ru аграрий Валерий Гладчук.

— Избавляться от сорной травы следует в первую очередь. Закладывать ее можно в компост или сложить в кучу на освободившийся участок земли. Весной их можно использовать, как теплую грядку для огурцов, перцев и баклажан, — отметил эксперт.

Специалист также посоветовал провести обрезку сливы, вишни, абрикоса. Следует удалить все толстые и прямые побеги, которые растут внутри. Кроме того, необходимо обрезать сухие ветки у смородины и крыжовника, побелить яблони и груши.

Подготовить следует и дачный домик, передает RT. Все окна и двери должны быть проверены на прочность, замки — смазаны и закрыты. Если в доме есть подвал, люки или чердачные лазейки, их также стоит закрыть. Даже небольшая щель может привлечь не только любопытных людей, но и животных, которые зимой ищут укрытие.

Кстати, осень — также время посадить луковичные растения: это нужно делать в октябре, до заморозков, но не слишком рано, иначе они прорастут и погибнут, сообщает телеканал «Царьград».