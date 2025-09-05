Названы главные этапы подготовки дачи к зиме

Наступила осень, а значит дачные участки пора готовить к зиме. Что необходимо сделать до наступления холодов, сообщил в беседе с изданием aif.ru аграрий Валерий Гладчук.
— Избавляться от сорной травы следует в первую очередь. Закладывать ее можно в компост или сложить в кучу на освободившийся участок земли. Весной их можно использовать, как теплую грядку для огурцов, перцев и баклажан, — отметил эксперт.
Специалист также посоветовал провести обрезку сливы, вишни, абрикоса. Следует удалить все толстые и прямые побеги, которые растут внутри. Кроме того, необходимо обрезать сухие ветки у смородины и крыжовника, побелить яблони и груши.
Подготовить следует и дачный домик, передает RT. Все окна и двери должны быть проверены на прочность, замки — смазаны и закрыты. Если в доме есть подвал, люки или чердачные лазейки, их также стоит закрыть. Даже небольшая щель может привлечь не только любопытных людей, но и животных, которые зимой ищут укрытие.
Кстати, осень — также время посадить луковичные растения: это нужно делать в октябре, до заморозков, но не слишком рано, иначе они прорастут и погибнут, сообщает телеканал «Царьград».