Психолог дала советы по обучению детей финансовой грамотности

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что в России предложили к 11 классу добавить дополнительный год обучения. Но преподавать в течение него не общеобразовательные предметы, а более важные вещи, которые пригодятся ученикам во взрослой жизни. Так, весь 12-й год обучения должен быть посвящен «приспособленным к жизни предметам». Например, кибербезопасности и финансовой грамотности.