Психолог дала советы по обучению детей финансовой грамотности

Обучать детей финансовой грамотности можно уже с четырех лет, делать это следует в формате игры, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Юлия Еремина.
Финансовая грамотность — это навык, поэтому начинать можно уже с 4−5 лет. Важно, чтобы обучение не превращалось в скучную лекцию. Если оно становится игрой — ребенок усваивает знания естественно и с интересом, — советует эксперт.
Специалист добавила, что в младшем школьном возрасте можно выдавать детям небольшие суммы на карманные расходы, которые они смогут тратить на маленькие желания, копить или делиться — покупать подарки близким, помогать нуждающимся.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что в России предложили к 11 классу добавить дополнительный год обучения. Но преподавать в течение него не общеобразовательные предметы, а более важные вещи, которые пригодятся ученикам во взрослой жизни. Так, весь 12-й год обучения должен быть посвящен «приспособленным к жизни предметам». Например, кибербезопасности и финансовой грамотности.