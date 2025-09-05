Стало известно, какие факторы провоцируют деменцию

Он добавил, что в группе риска также люди с повышенным артериальным давлением, так как без лечения высокое давление повреждает сосуды головного мозга, лишая его питания и кислорода, что приводит к гибели нейронов. А также те, кто мало двигается — такой образ жизни ухудшает кровообращение, в том числе и мозговое, и способствует сосудистым проблемам.