Двигатель ВК-1600 В для Ка-62 планируют сертифицировать в 2026 году

Проект ведется с 2019 года и направлен на замену иностранного двигателя Ardiden 3G французской компании Safran.

Источник: Аргументы и факты

Разработка двигателя ВК-1600 В для легкого вертолета Ка-62 находится на этапе стендовых испытаний, сертификацию планируется завершить во втором квартале 2026 года. Об этом говорится в материалах к совещанию президента России Владимира Путина по вопросам двигателестроения.

В документах уточняется, что проект ведется с 2019 года и направлен на замену иностранного двигателя Ardiden 3G французской компании Safran.

ВК-1600 В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, а также на многоцелевые и специальные машины взлетной массой от пяти до восьми тонн. В настоящее время отечественных двигателей подобного класса не выпускается.

О начале стендовых испытаний стало известно в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин в Самаре посетил двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов».