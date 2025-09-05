Reuters: модельер Джорджо Армани оставил наследство сестре и племянникам

Известный итальянский модельер Джорджо Армани оставил наследство своей младшей сестре и племянникам. Об этом сообщает агентство Reuters.
«У него не осталось детей, которые могли бы унаследовать бизнес», — говорится в материале источника.
Отмечается, что дело Армани принесло ему в 2024 году 2,3 млрд долларов. При этом детей, которые могли бы перенять бизнес модельера, у него не было. Согласно сообщению Reuters, возможными наследниками Армани могут стать его сестра, а также трое племянников и правая рука дизайнера Панталео Дель Орко, который также считается членом семьи Армани.
Ранее KP.RU сообщал, что итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер в прошедший в четверг, 4 сентября, на 92-м году жизни. Отмечается, что дизайнер мирно скончался в окружении своих близких.