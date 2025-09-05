Россияне рассказали, как относятся к дресс-коду на работе

Россияне не против соблюдать дресс-код на службе, к такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работу, результаты исследования опубликовало издание «РИАМО».
— 55% сотрудников высказывают положительное или скорее положительное мнение о наличии корпоративных требований к внешнему виду. Из них 21% респондентом считает дресс-код полезным элементом рабочей культуры, а 34% поддерживают его, но при условии разумных требований, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что лишь 18% сотрудников не желали бы работать в компании со строгим дресс-кодом. При этом, согласно данным исследования, 53% опрошенных трудятся в компаниях без формального дресс-кода. 50% респондентов всегда или почти всегда следуют дресс-коду.
Ранее «Известия» сообщили, что тренды последнего года свидетельствуют о смягчении правил: 42% россиян отмечают демократичный подход к офисной одежде, а 22% наблюдают рост лояльности к самовыражению. Только 8% респондентов заметили возвращение формальности.
При этом, почти 50% опрошенных считают эксперименты со стилем на работе неуместными, почти четверть боятся неодобрения коллег и только чуть больше 10% готовы на нестандартный стиль на работе, передает «Москва 24».