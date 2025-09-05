Глава Карелии и мэр Москвы обсудили возможности для сотрудничества

Важной темой встречи стал первый межрегиональный офсетный контракт на поставку щебня, заключенный между Москвой и Карелией в 2023 году. Сумма контракта составляет свыше 61 миллиарда рублей. В 2025 году на Ситозерском карьере в Кондопожском районе Карелии был запущен новый завод группы компаний «БИОЭН». В ближайшие десять лет он будет поставлять в Москву щебенку из гранита и габбро-диабаза различных фракций. Столица будет надолго обеспечена строительными материалами, а республика получит регулярные налоговые поступления в региональный бюджет.