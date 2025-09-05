Глава Карелии и мэр Москвы обсудили возможности для сотрудничества

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили возможности для взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи в столице руководители регионов закрепили ранее достигнутые договоренности и наметили новые направления для развития торговых и экономических связей.
В 2014 году Москва и Карелия заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2021 году регионы утвердили программу по его реализации на 2021−2025 годы. На нынешней встрече Артур Парфенчиков и Сергей Собянин договорились продлить соглашение и закрепить конкретные мероприятия в плане по его реализации до 2030 года.
Важной темой встречи стал первый межрегиональный офсетный контракт на поставку щебня, заключенный между Москвой и Карелией в 2023 году. Сумма контракта составляет свыше 61 миллиарда рублей. В 2025 году на Ситозерском карьере в Кондопожском районе Карелии был запущен новый завод группы компаний «БИОЭН». В ближайшие десять лет он будет поставлять в Москву щебенку из гранита и габбро-диабаза различных фракций. Столица будет надолго обеспечена строительными материалами, а республика получит регулярные налоговые поступления в региональный бюджет.
«Поставки щебня уже начались, с октября начнём поставлять бордюрный камень и плитку. Одновременно строим два завода по производству радиального и углового бордюра с запуском в феврале 2026-го. Таким образом, в следующем году для нужд дорожного строительства Москва будет получать всю строительную линейку из Карелии», — сообщил Артур Парфенчиков.
Еще одно возможное направление для сотрудничества между регионами — установка на улицах столицы тренажеров карельского производства. Такими тренажерами оборудуют спортивные площадки во время комплексной застройки и благоустройства, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Карельская компания МВ Barbell производит уличные тренажеры более 30 лет и успешно поставляет их в другие страны.
«К примеру, 70 наших тренажёров уже стоят в новом спортивном кластере в парке Котловка на юго-западе Москвы и, насколько я знаю, этот спортзал под открытым небом пользуется популярностью», — рассказал глава Карелии.
Кроме того, республика готова предоставить столице роботов, обеспечивающих пожарную безопасность на объектах. Их выпускает инженерный центр «ЭФЭР». За разработку интеллектуальных комплексов автоматического пожаротушения промышленных и топливно-энергетических объектов карельские инженеры получили премию Правительства РФ в области науки и техники.