Мантуров: РФ единственная в мире страна, полностью производящая самолеты

Россия является единственным государством в мире, где все комплектующие для авиационной техники выпускаются самостоятельно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, ни одна другая страна не располагает подобными возможностями. Мантуров подчеркнул, что переход на полный цикл производства был вынужденной мерой.
Он напомнил, что изначально Россия стремилась к международной кооперации. Так, проект «Сухой Суперджет» в начале 2000-х годов создавался с участием иностранных производителей. При разработке магистрального самолета МС-21 также применялись зарубежные агрегаты и приборы, хотя значительная часть математического и приборного обеспечения была российской.
«И на втором этапе, в том числе магистральный МС-21, также строился в кооперации с иностранными партнерами, но уже с большим процентом российского участия, имеется в виду», — заявил Денис Мантуров.
Вице-премьер отметил, что в пятницу состоялся первый полет серийного самолета SJ-100 в полностью импортозамещенной версии, оснащенного российским двигателем ПД-8.
Ранее стало известно, что вигатель ВК-1600 В для Ка-62 планируют сертифицировать в 2026 году.