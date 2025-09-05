Мантуров: РФ единственная в мире страна, полностью производящая самолеты

Он напомнил, что изначально Россия стремилась к международной кооперации. Так, проект «Сухой Суперджет» в начале 2000-х годов создавался с участием иностранных производителей. При разработке магистрального самолета МС-21 также применялись зарубежные агрегаты и приборы, хотя значительная часть математического и приборного обеспечения была российской.