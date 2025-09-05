Ричмонд
Егор Сурин забил первую шайбу в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Локомотива» отличился в матче Кубка открытия с «Трактором».

В стартовом матче нового сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин открыл счёт, забросив первую шайбу.

Сурин поразил ворота челябинского «Трактора» в игре за Кубок открытия, отличившись на 40-й минуте встречи.

В прошлом сезоне в финале Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над «Трактором» в серии со счетом 4−1 и впервые завоевал этот престижный трофей.

Ранее сообщалось, что канадец Седрик Пакетт из ХК «Динамо» получил право играть за сборную России.