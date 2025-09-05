Более 20 тонн продукции экспортировали из Ростовской области в Азербайджан

С 25 по 29 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили три партии продукции общим весом 22,2 тонны. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Речь идет о готовой мясной (900 кг) и молочной (300 кг) продукции, а также о кормовых смесях (21 тонна). Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Напомним, ранее из Ростовской области в Азербайджан отправили партию мороженной рыбы.
