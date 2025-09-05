Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 тонн продукции экспортировали из Ростовской области в Азербайджан

В Ростовской области на экспорт отправили мясо, молоко и кормовые смеси.

Источник: Комсомольская правда

С 25 по 29 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили три партии продукции общим весом 22,2 тонны. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Речь идет о готовой мясной (900 кг) и молочной (300 кг) продукции, а также о кормовых смесях (21 тонна). Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Напомним, ранее из Ростовской области в Азербайджан отправили партию мороженной рыбы.

Подпишись на нас в Telegram.