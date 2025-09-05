Ричмонд
На гражданские инициативы по благоустройству в Могилевской области выделено Br444 тыс. в этом году

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гражданские инициативы по благоустройству в Могилевской области выделено Br444 тыс. в этом году, рассказала начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Татьяна Касаткина в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

«Гражданские инициативы у нас проводятся уже несколько лет. В этом году было подано около 20 заявок, из которых 9 инициатив победили в конкурсе. Общая сумма финансирования составила Br444 тыс., из которых Br45 тыс. — средства, внесенные самими гражданами. На сегодняшний день реализовано 3 инициативы, остальные 6 находятся в процессе выполнения», — рассказала Татьяна Касаткина.

Среди реализованных проектов — восстановление мемориальных плит, проведение работ в парке в Шклове, а также восстановление памятника в деревне Ослевка Белыничского района. «Спектр работ постепенно расширяется и уходит немного в сторону от традиционных детских площадок. Особенно это важно для Могилевской области, где определены знаковые объекты для реставрации и благоустройства. Каждый район участвует в реализации таких значимых проектов, что свидетельствует о реальном воплощении гражданских инициатив в жизнь», — подчеркнула она. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.