На Украине породнились самые адские населённые пункты

Украинские город Чертков и поселок Сатанов стали побратимами.

Источник: Комсомольская правда

На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области заключили побратимство. Об сообщает Telegram канал Чортковского городского совета.

«4 сентября, в день празднования 503 летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя само сочетание 'Чортков + Сатанов' звучит эффектно, мы искренне надеемся, что и сотрудничество будет таким же плодотворным, как и впечатляющим!» — отмечается в сообщении.

Уточняется, что до 9 августа 1944 года Чортков назывался Чертков.

