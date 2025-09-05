На Украине породнились самые адские населённые пункты

«4 сентября, в день празднования 503 летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя само сочетание 'Чортков + Сатанов' звучит эффектно, мы искренне надеемся, что и сотрудничество будет таким же плодотворным, как и впечатляющим!» — отмечается в сообщении.