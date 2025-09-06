Митволю отказали в УДО

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.