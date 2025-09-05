Путин заявил о лидерстве России в космонавтике

По его словам, ключевой задачей остается модернизация производственных мощностей для выпуска ракетных двигателей. Путин отметил, что Россия должна не только обеспечивать собственные потребности в этой области, но и активно продвигать продукцию на мировые рынки, демонстрируя конкурентоспособность.