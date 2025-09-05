Путин заявил о лидерстве России в космонавтике

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения подчеркнул, что страна по-прежнему удерживает лидирующие позиции в сфере космонавтики.
По его словам, ключевой задачей остается модернизация производственных мощностей для выпуска ракетных двигателей. Путин отметил, что Россия должна не только обеспечивать собственные потребности в этой области, но и активно продвигать продукцию на мировые рынки, демонстрируя конкурентоспособность.
Глава государства добавил, что в данном направлении уже ведется работа, однако важно обсудить итоги и перспективы в официальном формате, чтобы определить дальнейшие шаги.
Ранее Путин заявил, что Россия входит в пятерку стран-лидеров по выпуску авиационных и ракетных двигателей.