Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о лидерстве России в космонавтике

Ключевой задачей остается модернизация производственных мощностей для выпуска ракетных двигателей.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения подчеркнул, что страна по-прежнему удерживает лидирующие позиции в сфере космонавтики.

По его словам, ключевой задачей остается модернизация производственных мощностей для выпуска ракетных двигателей. Путин отметил, что Россия должна не только обеспечивать собственные потребности в этой области, но и активно продвигать продукцию на мировые рынки, демонстрируя конкурентоспособность.

Глава государства добавил, что в данном направлении уже ведется работа, однако важно обсудить итоги и перспективы в официальном формате, чтобы определить дальнейшие шаги.

Ранее Путин заявил, что Россия входит в пятерку стран-лидеров по выпуску авиационных и ракетных двигателей.