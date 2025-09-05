Трамп: США введут ответные меры из-за штрафа ЕС Google $3,5 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынужден будет ответить на решение Евросоюза оштрафовать американскую компанию Google на $3,5 млрд. Об этом он рассказал в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого Дома, Европа «ударила по ещё одной крупной американской компании» и фактически забрала средства, которые могли бы пойти на американские инвестиции и рабочие места.
Он добавил, что США не могут допустить подобного удара по «блестящей и беспрецедентной американской изобретательности», и в случае необходимости намерен инициировать процедуру в рамках статьи Закона о торговле 1974 года, чтобы нейтрализовать, как он выразился, «несправедливые штрафы», налагаемые на американские компании, уплачивающие налоги.
Напомним, Франция оштрафовала Google на $378 млн из-за рекламы и использования куки.