Путин поручил оперативно запустить производство турбореактивного двигателя ПД-26

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить серийное производство турбореактивных двигателей ПД-26.

— Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск двигателя ПД-26. Это первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в нашей стране, — заявил он на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Владимир Путин после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) прилетел в Самару. Там он должен был провести совещание по вопросам двигателестроения, посетить предприятие «ОДК-Кузнецов» и встретиться с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Российский лидер анонсировал эту региональную поездку на выступлении в ВЭФ. Самара — четвертый город, в котором он побывал за последнюю неделю.

На пленарном заседании глава РФ обсудил вопросы, касающиеся экономики, международного сотрудничества, Украины и другие. Главное из заявлений Владимира Путина — в материале «Вечерней Москвы».