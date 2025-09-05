Путин поручил оперативно запустить производство турбореактивного двигателя ПД-26

Ранее сообщалось, что 5 сентября Владимир Путин после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) прилетел в Самару. Там он должен был провести совещание по вопросам двигателестроения, посетить предприятие «ОДК-Кузнецов» и встретиться с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.