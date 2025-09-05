Аншлаг на стадионе в Кишиневе не помог сборной Молдовы по футболу: Израиль забил четыре мяча, а зрители так и не увидели голов нашей команды

Несколько минут назад в Кишиневе завершился отборочный матч к Чемпионату мира-2026 между сборными Молдовы и Израиля. Наша сборная совсем уж неудачно проводит нынешнюю оторочную кампанию: после первых трех матчей — три поражения и ноль очков. Очень хотелось в игре с Израилем начать пополнять очковый багаж. Тем более, что главный тренер нашей национальной команды Сергей Клещенко много лет играл в Израиле, настрелял немало голов и у него там было прозвище «Калашников». Тем более, что на стадионе «Зимбру» этим жарким вечером был аншлаг.