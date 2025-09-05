Аншлаг на стадионе в Кишиневе не помог сборной Молдовы по футболу: Израиль забил четыре мяча, а зрители так и не увидели голов нашей команды

Несколько минут назад в Кишиневе завершился отборочный матч к Чемпионату мира-2026 между сборными Молдовы и Израиля. Наша сборная совсем уж неудачно проводит нынешнюю оторочную кампанию: после первых трех матчей — три поражения и ноль очков. Очень хотелось в игре с Израилем начать пополнять очковый багаж. Тем более, что главный тренер нашей национальной команды Сергей Клещенко много лет играл в Израиле, настрелял немало голов и у него там было прозвище «Калашников». Тем более, что на стадионе «Зимбру» этим жарким вечером был аншлаг.
Не сложилось. Гости оказались мастеровитее, а хозяева ничего не могли с этим поделать, как ни старались. Уже к 35-й минуте израильтяне вели со счетом 2:0, а в самом конце первого тайма могли довести счет до разгромного, когда втроем вышли на одного нашего защитника. Спас голкипер Кристиан Аврам.
И во втором тайме рисунок игры не поменялся. Израильтяне больше владели мячом (в процентном соотношении почти двукратное преимущество), опаснее контратаковали, а у наших впереди ничего не получалось. А на 59-й минуте Израиль доводит счет до крупного — 0:3.
После этого сборной Молдове терять было нечего, пошли вперед, стали появляться моменты. Но впереди ничего не получалось. Могли размочить счет, не повело. А потом последовала ошибка капитана нашей сборной Олега Рябчука в своей штрафной и счет стал разгромным — 0:4.
И последние минуты игры в атаке были гости, а не хозяева…
Что ту скажешь… При такой безвольной игре, когда глаза не горят, когда ты не оставляешь все силы на поле, когда при такой поддержке болельщиков сборную возят, как дворовую команду, нечего надеяться не то, что на очки, а даже хоть на один забитый мяч.