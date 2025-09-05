Ричмонд
Китай совершил успешный запуск на орбиту экспериментального спутника для наблюдений за космосом

При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-3C/YZ-1. Для носителей серии «Чанчжэн» это 592-й запуск.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-29 для мониторинга космического пространства и проведения технологических экспериментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 10.34 по пекинскому времени (05.34 по мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-3C/YZ-1. Для носителей серии «Чанчжэн» это 592-й запуск.

Четырехступенчатая CZ-3C/YZ-1 с диаметром обтекателя 4,2 м достигает 55,6 м в длину. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3,5 т полезного груза (до 7,5 т на околоземную). Для ракет типа CZ-3 это 170-я миссия, а в 2025 году — 11-я.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. -0-