Китай совершил успешный запуск на орбиту экспериментального спутника для наблюдений за космосом

Четырехступенчатая CZ-3C/YZ-1 с диаметром обтекателя 4,2 м достигает 55,6 м в длину. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3,5 т полезного груза (до 7,5 т на околоземную). Для ракет типа CZ-3 это 170-я миссия, а в 2025 году — 11-я.