«Ждёт тоже самое»: глава Белого дома сделал громкое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее положил конец семи войнам и ожидает, что украинский конфликт закончится аналогичным образом. Об этом рассказал отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Мы завершили семь конфликтов. Оставалась еще одна, которую я считал самой простой — Украина. Но ее решение оказалось не таким легким», — сказал американский лидер.
Накануне он оценил готовность РФ и Украины к заключению мира.
Немногим ранее Дональд Трамп заявил о продолжении работы по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил надежду на достижение компромисса, сочетая реалистичный подход с оптимистичным взглядом на будущее. Трамп подчеркнул, что «внимательно следит за действиями Владимира Путина и Владимира Зеленского».