Поезд здоровья возобновит работу в Ростовской области уже в 2025 году

5 сентября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с медиками, посетившими муниципалитеты региона в составе медицинских бригад «Поезда здоровья». Состоялось вручение наград и поощрений, сообщает пресс-служба донского главы.
На встрече врачи озвучили свои идеи по улучшению работы выездных бригад. В частности, специалисты рекомендовали ввести предварительную запись пациентов, включить в бригады социальных работников и создать отдельный штат персонала для выездных приемов.
Юрий Слюсарь поручил министерству здравоохранения регион детально проработать все поступившие предложения. Он также поблагодарил медиков за их важную работу.
— От всего сердца благодарю вас за этот нелегкий труд. От себя лично и от наших с вами земляков говорю вам большое спасибо. Вы в буквальном смысле спасаете людям жизни на фоне дефицита врачей, — сказал Юрий Слюсарь.
После короткого отдыха медики снова отправятся в районы области. Выезды продолжатся в этом году, включая визиты в отдаленные территории.
С апреля 2025 года мобильные бригады совершили 50 выездов в 47 муниципалитетов. Врачи провели более 40 тысяч медицинских обследований. Благодаря их работе 680 человек были госпитализированы, в свыше 3 трех тысяч направлены на дополнительную диагностику. В составе «Поезда здоровья» жителям Ростовской области помогали 240 медицинских специалистов.
