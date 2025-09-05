Ричмонд
Поезд здоровья возобновит работу в Ростовской области уже в 2025 году

Врио губернатора Ростовской области поблагодарил врачей «Поезда здоровья» за помощь людям.

Источник: Комсомольская правда

5 сентября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с медиками, посетившими муниципалитеты региона в составе медицинских бригад «Поезда здоровья». Состоялось вручение наград и поощрений, сообщает пресс-служба донского главы.

На встрече врачи озвучили свои идеи по улучшению работы выездных бригад. В частности, специалисты рекомендовали ввести предварительную запись пациентов, включить в бригады социальных работников и создать отдельный штат персонала для выездных приемов.

Юрий Слюсарь поручил министерству здравоохранения регион детально проработать все поступившие предложения. Он также поблагодарил медиков за их важную работу.

— От всего сердца благодарю вас за этот нелегкий труд. От себя лично и от наших с вами земляков говорю вам большое спасибо. Вы в буквальном смысле спасаете людям жизни на фоне дефицита врачей, — сказал Юрий Слюсарь.

После короткого отдыха медики снова отправятся в районы области. Выезды продолжатся в этом году, включая визиты в отдаленные территории.

С апреля 2025 года мобильные бригады совершили 50 выездов в 47 муниципалитетов. Врачи провели более 40 тысяч медицинских обследований. Благодаря их работе 680 человек были госпитализированы, в свыше 3 трех тысяч направлены на дополнительную диагностику. В составе «Поезда здоровья» жителям Ростовской области помогали 240 медицинских специалистов.

