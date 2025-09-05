Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне. Об этом 2 сентября высказался председатель Китая Си Цзиньпин во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, их визиты друг к другу негласно стали традицией в рамках двусторонних отношений между странами.