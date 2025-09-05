Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, высказался о том, что Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, высказался о том, что Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.

— США выиграли Первую мировую войну, мы выиграли и Вторую мировую войну. Штаты побеждали во всем до этого и между ними, — заявил он на церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, передает РИА Новости.

КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне. Об этом 2 сентября высказался председатель Китая Си Цзиньпин во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, их визиты друг к другу негласно стали традицией в рамках двусторонних отношений между странами.

В Пекине Путин стал главным гостем на торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей считает, что оценки, которые Дональд Трамп дает потерям СССР в Великой Отечественной войне, нельзя воспринимать всерьез.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше