Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, высказался о том, что Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.
— США выиграли Первую мировую войну, мы выиграли и Вторую мировую войну. Штаты побеждали во всем до этого и между ними, — заявил он на церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, передает РИА Новости.
КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне. Об этом 2 сентября высказался председатель Китая Си Цзиньпин во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, их визиты друг к другу негласно стали традицией в рамках двусторонних отношений между странами.
В Пекине Путин стал главным гостем на торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей считает, что оценки, которые Дональд Трамп дает потерям СССР в Великой Отечественной войне, нельзя воспринимать всерьез.