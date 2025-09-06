Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Евтихиев день 6 сентября, который называют Тихий

Собрали приметы и запреты на 6 сентября, когда отмечают Евтихиев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 сентября вспоминает святого Евтихия. В народе отмечают Евтихиев день. Но существует еще одно название — Тихий. Все дело в том, что 6 сентября день всегда был тихим: без ливней, сильного ветра и грома.

Что нельзя делать 6 сентября.

В указанный день не готовили выпечку и не замешивали тесто. Считалось, что подобное может вызвать финансовые сложности. Не рекомендуется смотреть на восход солнца. Предки верили, что могут начаться несчастья.

Что можно делать 6 сентября.

По традиции, 6 сентября всегда старались надевать льнянуню одежду. Считалось, что она приносит удачу во всех сферах деятельности.

Согласно приметам, дождь обещает сухую осень. В том случае, если темные тучи закрыли солнце, то ждали сильного похолодания.

Тем временем белорусы увидят красную или «кровавую» Луну в момент затмения 7 сентября.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Кроме того, Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.