Что можно и нельзя делать в Евтихиев день 6 сентября, который называют Тихий

Православная церковь 6 сентября вспоминает святого Евтихия. В народе отмечают Евтихиев день. Но существует еще одно название — Тихий. Все дело в том, что 6 сентября день всегда был тихим: без ливней, сильного ветра и грома.
Что нельзя делать 6 сентября.
В указанный день не готовили выпечку и не замешивали тесто. Считалось, что подобное может вызвать финансовые сложности. Не рекомендуется смотреть на восход солнца. Предки верили, что могут начаться несчастья.
Что можно делать 6 сентября.
По традиции, 6 сентября всегда старались надевать льнянуню одежду. Считалось, что она приносит удачу во всех сферах деятельности.
Согласно приметам, дождь обещает сухую осень. В том случае, если темные тучи закрыли солнце, то ждали сильного похолодания.
