Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях

В список вошли «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Авито», «Дзен», RUTUBE.
Пользователи также смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платёжной системы МИР, Федеральную платформу дистанционного голосования.
Кроме того, будут доступны сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и T2.
В ведомстве уточнили, что данный список будет дополняться.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений.
Также сообщалось, что сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Помимо этого, ФСБ согласовала условия доступа МАХ к инфраструктуре «Госуслуг».