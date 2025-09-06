Ричмонд
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях

Минцифры России опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений.

Источник: Viri Gutiérrez

В список вошли «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Авито», «Дзен», RUTUBE.

Пользователи также смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платёжной системы МИР, Федеральную платформу дистанционного голосования.

Кроме того, будут доступны сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и T2.

В ведомстве уточнили, что данный список будет дополняться.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений.

Также сообщалось, что сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Помимо этого, ФСБ согласовала условия доступа МАХ к инфраструктуре «Госуслуг».

