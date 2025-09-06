В Новосибирске с начала года в ДТП с питбайками пострадали 13 детей

Госавтоинспекция зафиксировала 30 аварий с участием питбайков, почти половина из них затронула несовершеннолетних.
В 2025 году на дорогах Новосибирска зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием питбайков. В 13 случаях пострадали дети, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции городского управления МВД, подполковник полиции Игорь Новиков в эфире радио «Городская волна».
По его словам, в аварии попадали подростки и дети в возрасте от 11 лет. Основные причины ДТП — поездки в тёмное время суток без световых приборов, а также отсутствие знаний правил дорожного движения у несовершеннолетних.
Новиков подчеркнул, что подобные происшествия фиксируются не только в Новосибирске, но и в других регионах страны.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске 17-летний подросток на питбайке столкнулся с Volkswagen Tiguan.