Трамп пообещал, что конфликт на Украине будет урегулирован

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован.
— Украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет очень высока, — подчеркнул он в Белом доме, передает РИА Новости.
В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что договориться с Украиной на высшем уровне практически невозможно. Выступая на пленарной сессии ВЭФ, он назвал «избыточными запросами» призывы украинских властей приехать на переговоры в указанное ими место.
По его словам, самым подходящим местом для встреч с представителями Киева остается столица России Москва. Российский лидер отметил, что готов к контактам с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не видит большого смысла в таких встречах.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не может точно сказать, состоится ли в ближайшие дни разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Путин также рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.